مباراة مصر وإسبانيا.. اختبار قوي ” للفراعنة ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:22 مساءً - يكثف المنتخب المصري الأول لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره الإسباني، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة.

وتأتي هذه الموقعة القوية ضمن البرنامج الإعدادي لـ "الفراعنة" لخوض نهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال هذا الاختبار الأوروبي الصعب في رفع درجة الجاهزية والانسجام بين العناصر الأساسية.

طاقم تحكيم مباراة مصر و إسبانيا الودية في برشلونة

استقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم تحكيم بلغاري لإدارة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وإسبانيا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة، وذلك ضمن تحضيرات الطرفين لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في القارة الأمريكية الشمالية.

وسيقود المواجهة الحكم جورجي كاباكوف كحكم ساحة، ويعاونه كل من مارتن مارجاريتوف كمساعد أول، ومارتن فينيف كمساعد ثانٍ، في حين سيتولى رادوسلاف جيدجينوف مهام الحكم الرابع، في طاقم بلغاري خالص سيتولى ضبط إيقاع المباراة التي تجمع الفراعنة بـ "الماتادور" الإسباني.

مصر تستعد لكأس العالم بمواجهة العملاق الأوروبي منتخب إسبانيا

وتأتي هذه المباراة الودية، المقرر انطلاقها يوم 31 مارس الجاري، كواحدة من أقوى الاختبارات للمنتخب المصري في رحلة استعداده للمونديال، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال مواجهة العملاق الإسباني في الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.