كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف ماسنجر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 07:30 مساءً - تصدر قرار إيقاف تطبيق Messenger الترند خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان شركة Meta عن تغييرات جوهرية في طريقة استخدام التطبيق، خاصة على أجهزة الكمبيوتر، ويُعد ماسنجر من أهم تطبيقات المراسلة التي اعتمد عليها ملايين المستخدمين في التواصل وإدارة الأعمال دون الحاجة إلى الدخول إلى منصة Facebook، وهو ما سيتغير رسميًا بدءًا من 16 أبريل 2026.

إيقاف تطبيق ماسنجر على الكمبيوتر رسميًا بدءًا من 16 أبريل 2026

أعلنت ميتا عن إيقاف النسخة المستقلة من ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر، سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني المخصص له، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ منتصف أبريل الجاري، ويعني ذلك أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام ماسنجر بشكل منفصل كما كان في السابق.

وبدلاً من ذلك، سيتم تحويل المستخدمين تلقائيًا إلى موقع فيسبوك، حيث سيتعين عليهم تسجيل الدخول لإرسال واستقبال الرسائل، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة هيكلة خدمات الشركة وتوحيد تجربة الاستخدام عبر منصاتها المختلفة.

استمرار عمل ماسنجر على الهواتف المحمولة دون تغيير

في المقابل، أكدت شركة ميتا أن تطبيق ماسنجر سيظل متاحًا ويعمل بكفاءة على الهواتف المحمولة، سواء بنظام أندرويد أو iOS، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف يقتصر فقط على أجهزة الكمبيوتر.

ويعكس هذا التوجه تركيز الشركة على تعزيز تجربة الاستخدام عبر الهواتف الذكية، التي أصبحت الوسيلة الأساسية للتواصل لدى غالبية المستخدمين، إلى جانب العمل على تطوير مزايا جديدة داخل التطبيق، بما في ذلك تحسينات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكامل الخدمات.

خطوات مهمة لحماية رسائل ماسنجر قبل إيقافه على الكمبيوتر

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، تنصح ميتا المستخدمين بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المهمة لضمان الحفاظ على بياناتهم، وعلى رأسها تفعيل إعدادات الأمان وإنشاء رقم تعريف شخصي (PIN) لاستعادة سجل المحادثات بسهولة.

كما يُفضل مراجعة إعدادات الخصوصية داخل فيسبوك والتأكد من تفعيل النسخ الاحتياطي للمحادثات، لتجنب فقدان أي بيانات أو رسائل مهمة بعد إيقاف الخدمة على الكمبيوتر.

ويؤكد خبراء التقنية أن هذه الخطوات أصبحت ضرورية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، التي تدفع المستخدمين للاعتماد بشكل أكبر على منصات موحدة وأكثر تكاملًا.