ماذا يحدث في الكويت؟ توجيه رسمي بالبقاء في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:29 صباحاً - في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، دعت وزارة الداخلية في الكويت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام وسلامة الجميع، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على التعامل مع أي طارئ.

قرار وزارة الداخلية في الكويت بشأن البقاء في المنازل

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة مستمرة ودقيقة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ تدابير وقائية تساهم في حماية المجتمع، وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من المخاطر وتعزيز مستوى الجاهزية الأمنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

مواعيد منع الخروج في الكويت

وأشارت الوزارة إلى أن فترة الالتزام بالبقاء في المنازل تبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء الموافق 7 أبريل، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل، ويهدف هذا التوقيت إلى تقليل الحركة في الشوارع، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية، إلى جانب رفع مستوى الوقاية العامة في ظل الظروف الحالية.

كما شددت على أن الخروج خلال هذه الساعات يجب أن يكون مقتصرًا فقط على الحالات الطارئة والضرورية، مؤكدة أن هذا الإجراء مؤقت ويأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع.

تعليمات وزارة الداخلية في الكويت

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة، مؤكدة أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على وعي المجتمع وإحساسه بالمسؤولية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، بما يعكس حرصها على إدارة الأوضاع بكفاءة واحترافية، وضمان سلامة الجميع في مختلف الظروف.