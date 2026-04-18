اكتشاف علامة خفية لأحد أخطر أنواع السرطان
أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة كامبريدج أن متلازمة باريت أو ما تعرف بـ "مريء باريت"، هي مرحلة حتمية لتطور أكثر أنواع سرطان المريء شيوعا.
يعتبر سرطان المريء من أخطر أنواع السرطان، ويرجع ذلك في الغالب إلى اكتشافه في مراحل متأخرة، ومن المعروف منذ زمن طويل ارتباطه بـ "مريء باريت"، وهو تغير في بطانة المريء يمكن ملاحظته أثناء الفحص الطبي، مع ذلك، لم تُكتشف هذه العلامة لدى العديد من المرضى، مما أثار الشكوك حول دورها الفعلي.
في الدراسة الجديدة حلل العلماء بيانات أكثر من 3000 مريض وأجروا دراسة جينية للأورام، ووجدوا أن جميع الأورام تمتلك العلامات الجزيئية نفسها، بغض النظر عما إذا كانت حالة "مريء باريت" مرئية أثناء التشخيص أم لا، وهذا يشير إلى أن المرحلة السرطانية السابقة موجودة دائما، ولكنها قد تختفي مع تقدم المرض.
علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون مؤشرات حيوية (بروتينات محددة) قادرة على الكشف عن هذه المرحلة الكامنة حتى عندما لا تكون ظاهرة خلال الفحوصات الطبية الروتينية، ويقولون إن هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقا جديدة للتشخيص المبكر والوقاية من السرطان، حيث يكون العلاج حينها أكثر فعالية بشكل ملحوظ.
