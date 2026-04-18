9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
أفادت مؤسسات الأسرى في فلسطين، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9600 أسير، بينهم 86 سيدة ونحو 350 طفلاً، حتى مطلع أبريل 2026.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان صدر عنها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن عدد الأسيرات بلغ 86، بينهن 25 معتقلة إداريًا دون تهمة، فيما يقبع نحو 350 طفلًا في سجني “عوفر” و“مجدو”، إضافة إلى طفلتين في سجن “الدامون”.
وأشار إلى أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ حتى نهاية عام 2025 نحو 180 طفلًا، في حين ارتفع إجمالي المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3532 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.
وذكر البيان أن عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بـ“المقاتلين غير الشرعيين” بلغ 1251 شخصًا، وفق معطيات إدارة السجون، دون احتساب المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش.
وحذّرت مؤسسات الأسرى من تدهور خطير في أوضاع الأسرى المرضى، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى تزايد أعدادهم، لا سيما منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
وأضاف البيان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 326 منذ عام 1967، بينهم 89 أسيرًا استشهدوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023، فيما لا تزال جثامين 97 أسيرًا محتجزة، إلى جانب استمرار الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين من القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.