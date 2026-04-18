أخبار اليمن : 9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلالأفادت مؤسسات الأسرى في فلسطين، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9600 أسير، بينهم 86 سيدة ونحو 350 طفلاً، حتى مطلع أبريل 2026.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان صدر عنها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن عدد الأسيرات بلغ 86، بينهن 25 معتقلة إداريًا دون تهمة، فيما يقبع نحو 350 طفلًا في سجني “عوفر” و“مجدو”، إضافة إلى طفلتين في سجن “الدامون”.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ حتى نهاية عام 2025 نحو 180 طفلًا، في حين ارتفع إجمالي المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3532 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

وذكر البيان أن عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بـ“المقاتلين غير الشرعيين” بلغ 1251 شخصًا، وفق معطيات إدارة السجون، دون احتساب المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش.

وحذّرت مؤسسات الأسرى من تدهور خطير في أوضاع الأسرى المرضى، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى تزايد أعدادهم، لا سيما منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 326 منذ عام 1967، بينهم 89 أسيرًا استشهدوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023، فيما لا تزال جثامين 97 أسيرًا محتجزة، إلى جانب استمرار الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين من القطاع.