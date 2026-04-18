ريمونتادا مذهلة تمنح لانس نقاط تولوز
حقق نادي لانس ريمونتادا مجنونة أمام ضيفه تولوز وقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، يوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل ثلاثية لانس كل من سعود عبدالحميد في الدقيقة 61، وأدريان توماسون في الدقيقة 67، وإسماعيل جانيو في الدقيقة 90+2، بينما سجل لتولوز كريستيان كاسيرس في الدقيقة 6، وسيني كومباسا في الدقيقة 13.
ورفع لانس رصيده إلى 62 نقطةً في المركز الثاني متخلِّفًا بنقطةٍ واحدةٍ فقط عن حامل اللقب والمتصدر باريس سان جيرمان الذي يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد تولوز عند 37 نقطة في المركز العاشر.
