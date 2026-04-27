ماذا قال فايز المالكي عن الهجوم عليه؟ فيديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:33 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول للفنان فايز المالكي تفاعلًا واسعًا، بعد أن وثق لحظة سؤاله بشكل مباشر عن سبب الهجوم الذي يتعرض له من بعض مشاهير مواقع التواصل، ليأتي رده المختصر محملًا برسائل واضحة حول موقفه من الجدل الدائر.

شاب يسأل فايز المالكي عن سبب الهجوم من مشاهير السوشيال ميديا

خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، بادر شاب بتوجيه سؤال مباشر للفنان فايز المالكي، قائلاً: "مالهم شابين عليك؟"، في إشارة إلى الانتقادات التي لاحقته مؤخرًا عبر منصات التواصل، الموقف جاء عفويًا لكنه لامس قضية تشغل المتابعين، خاصة مع تصاعد النقاشات حول مواقف وتصريحات بعض المشاهير.

فايز المالكي يرد: كلام فاضي وما عليك منهم "كبس كبس"

المالكي اختار ردًا مختصرًا وواضحًا، حيث قال: "كلام فاضي ما عليك منهم، كبس كبس"، في تعبير يعكس تجاهله للهجوم وعدم إعطائه أهمية كبيرة، هذا الرد السريع حمل دلالة على تمسكه بعدم الانخراط في الجدل، مع توجيه رسالة ضمنية بضرورة تجاوز الانتقادات.

فيديو فايز المالكي يتصدر التفاعل وردود الفعل على مواقع التواصل

عقب انتشار الفيديو، شهدت منصات التواصل تفاعلًا واسعًا، حيث انقسمت الآراء بين من دعم أسلوب المالكي في تجاهل الهجوم، ومن رأى أن الرد لا يعالج جذور الانتقادات، في المقابل، اعتبر متابعون أن موقفه يعكس خبرة في التعامل مع الضغوط الإعلامية، خاصة في بيئة رقمية سريعة التأثر والانتشار.