نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي وسان جورج في بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خصمًا ليس بالصعب وهو فريق سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024

وتخطى سان جورج الإثيوبي منافسه كمكم من زنزيبار، بنتيجة 3-1 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ليواجه الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تجري مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023-2024 ذهابًا في 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، وإيابًا في 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مواجهات مسابقة دوري أبطال إفريقيا باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.