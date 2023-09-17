تخطي محرز ودروجبا … محمد صلاح يسجل رقم قياسي جديد في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

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رياض - احمد صلاح - بات مهاجم منتخب مصر وقائده محمد صلاح، المحطم الأول للأرقام القياسية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في ظل تألقه المستمر في الموسم الماضي ومع انطلاق الموسم الحالي 2023-2024.

محمد صلاح:

وساهم محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول في الفوز ظهر أمس السبت الموافق السادس عشر من شهر ستمبر الجاري، في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي في نسختها الجديدة 2023-2024، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحديدة على وولفرهامبتون.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح:

[محمد صلاح]

محمد صلاح

وتمكن محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث أنه أصبح أول لاعب من القارة الإفريقية في صناعة الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 63 هدفا، وذلك بعد أن تمكن من تخطي لاعب منتخب الجزائر وأهلي جدة الحالي ومانشستر سيتي السابق رياض محرز الذي تمكن من صناعة 61 هدف، أما المركز الثالث فبات يحمل اسم البدابة الإيفوارية الذي أعلن اعتزاله ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، 55 هدف فقط.

200 هدف في الدوري الإنجليزي:

كما أصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي بعد نجمه السابق ستيفن جيرارد، الذي يساهم 200 هدف في الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول وولفرهامبتون:

احرزت أهداف ليفربول وولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت ملعب مولينيو عن طريق كلا من هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء لصالح نادي وولفرهامبتون، لينتفض بعد ذلك لاعبو الريدز وبمساندة النجم محمد صلاح ليسجلوا ثنائية عن طريق كلا من كودي جاكبو في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر الشوط الثاني واندرو روبيرتسون في الدقيقة الخامسة والثامنون من عمر اللقاء ليرفع رصيده عند النقطة 13، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز