ملخص أسبوع كارثي للكرة المصرية.. 5 مباريات دون انتصارات

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الكرة المصرية أوقاتًا عصيبةً على مختلف الفئات، بداية من منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى ممثلي الفراعنة في مختلف المسابقات الأفريقية، مع بداية الموسم الجديد 2023-2024، حيث عاش الجمهور المصري أسبوعًا كارثيًا على كافة الأصعدة.

ملخص أسبوع كارثي للكرة المصرية

منتخب مصر بدأ الحكاية

بدأ منتخب مصر الحكاية الكارثية، بعدما خسر أمام تونس بثلاثة أهداف لهدف وحيد وديًا، في آخر مواجهات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري، وتبع اللقاء صدى مدوي على الجماهير، التي طالبت أشارت إلى علامات استفهام كبيرة على الجهاز الفني في أول معترك قوي منذ توليه المهمة.

وشن الإعلام الرياضي هجومًا حادًا على روي فيتوريا وجهازه عقب نهاية اللقاء، فيما خرج الأخير ليبرر الخسارة المذلة أمام نسور قرطاج، بغياب لاعبي الأهلي الذين غادروا المعسكر بعد نهاية لقاء إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024.

مصر وتونس

الأهلي يسقط أمام اتحاد العاصمة

وانضم رباعي الأهلي الذي غادر معسكر المنتخب إلى البعثة المتجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ورغم التحضيرات المكثفة والظهور الأول للكتيبة الأهلاوية في الموسم الجديد، ورغم تقديم أداءً جيدًا أمام ممثل الجزائر، إلا أن النتيجة لم تكن كما يتمنى الجمهور الأحمر والمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وخسر الأحمر أمام اتحاد العاصمة بهدف وحيد دون رد، سجله زين الدين بلعيد عن طريق ركلة جزاء، في لقاء كان الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، والذي -وحسب مصادر من داخل النادي الأهلي- تحامل على الفريق، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء محققة لكهربا في شوط المباراة الأول.

وفي النهاية، تفوق الفريق الجزائري، ويؤكد عقدة الأندية الجزائرية بالنسبة للنادي الأهلي، الذي خسر السوبر في مناسبة سابقة أمام وفاق سطيف في عام 2015، عندما كان يقود الأهلي المدير الني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك يخسر أمام أرتا سولار

وسافرت بعثة نادي الزمالك إلى تنزانيا من أجل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يشارك بها الفارس الأبيض بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وغادرت البعثة دون اثنين من أهم لاعبي الفريق الأول وهما أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، ولكن النتيجة على أرض الواقع لم تكن مثلما يتمنى الجمهور الأبيض رغم غياب النجمين، إلا أن الزمالك وبأي حال من الأحوال لا يمكن أن يخسر أمام فريق ليس لديه أي خبرات أفريقية.

وسقط لاعبو المدرب خوان كارلوس أوسوريو بهدفين مقابل لا شيء، في انتظار ماستسفر عنه موقعة الإياب بالقاهرة، والتي طلب لها الأبيض 50 ألف مشجع لدعم الفريق.

الزمالك وأرتا سولار

فيوتشر يقلد الزمالك أمام سينجيدا

وكانت مواجهة فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني ذات سيناريو مشابه لما حدث خلال مباراة الزمالك وأرتا سولار، إلا أن ممثل مصر الثاني في الكونفدرالية خسر بهدف وحيد مقابل لا شيء.

وسعى فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، طوال الـ90 دقيقة أن يسجل هدفًا من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك رغم كم الهجمات التي شنها على فريق سينجيدا.

وأحرز إلفيس روبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 وذلك بعد ركلة حرة في وسط الملعب نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، وتهيأت أمام مهاجم الفريق التنزاني الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

فيوتشر

بيراميدز يعود بتعادل سلبي من رواندا

وكانت آخر سقطات الكرة المصرية، عندما تعادل بيراميدز أمام الجيش الرواندي سلبيًا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في اول ظهور له بالبطولة، بعدما احتل وصافة الدوري المصري في الموسم الماضي.

بيراميدز والجيش الرواندي

وكانت حصيلة الكرة المصرية خلال أسبوع وحيد فقط، هو 4 هزائم وتعادل مخيب للآمال في مختلف المسابقات للأندية والمنتخب الوطني.