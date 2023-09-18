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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي أجّل مفاوضات تجديد عقد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين حتى يتعافى تمامًا من إصابته في أوتار الركبة في قرار صادم للمقربين من النجم البلجيكي.

هل يصرف مانشستر سيتي النظر عن دي بروين؟

ولفتت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا كان قد أصيب خلال فوز السيتزنز على بيرنلي بثلاثية نظيفة في اليوم الافتتاحي للدوري الإنجليزي ومن المتوقع أن يظل بعيدا عن المباريات حتى أوائل عام 2024 عقب خضوعه لعملية جراحية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي سيؤجل فتح مفاوضات التعاقد مع دي بروين حتى يتعافى تمامًا من الإصابة وهذا يعني أن المفاوضات بشأن تجديد إقامة دي بروين في ملعب الاتحاد إلى ما بعد صيف 2025 ستكون مُعلقة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه بحلول شهر يونيو المقبل، سيكون دي بروين لم يلعب منذ إصابته في المباراة الافتتاحية للموسم واحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رغبة مانشستر سيتي في تجديد عقد دي بروين جاءت بطلب من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي، حيث طلب من إدارة النادي الحفاظ على النجوم الكبار في الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنّ قرار مانشستر سيتي بتأجيل مفاوضات التجديد سببها هو أن النادي يُريد أولًا معرفة مدى قدرة نجمه على اللعب بانتظام مرة أخرى وما إذا سيكون لائقًا تمامًا للعب.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن دي بروين انضم إلى مانشستر سيتي قادمًّا من فولفسبورج مقابل 76 مليون يورو وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2025.وشارك دي بروين طوال مشواره مع مانشستر سيتي في 358 مباراة في مُختلف البطولات وسجّل 96 هدف وصنع 153 تمريرة حاسمة وتوج بالعديد من الألقاب أهمها الدوري الإنجليزي في خمس مناسبات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ونال جائزة لاعب العام مرتين في البريميرليج عام 2020 و2021.