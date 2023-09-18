نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السفاح في الصدارة".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الأرجنتيني المتوهج لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023\2024، وبعد مرور 4 جولات حتى الآن.

وساهم مارتينيز في تصدر النيراتزوري جدول ترتيب الكالتشيو بعد الفوز في ديربي الغضب أمام منافسه الأولي الميلان، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، سجل الأرجنتيني هدفين منهم.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفيه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- فلاهوفيتش، يوفنتوس 4 أهداف.

4- فيكتور أوسيمين، نابولي 3 أهداف.

5- كييزا، يوفنتوس 3 أهداف.

6- أندريا كولباني، مونزا، هدفين

7- أندريا بيلوتي، روما، هدفين.

8- أنطونيو كاندريفا، ساليرنيتانا، هدفين.

9- عبدو هروي، فروسينوني، هدفين.

10- سيريل نجونجي، هيلاس فيرونا، هدفين.

11- كريستيان بوليسيتش، ميلان، هدفين.

12- دومينيكو بيراردي، ساسولو، هدفين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024، عبر شاشتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.