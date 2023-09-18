نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد الأحد 17\9\2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، نتيجة مباراة فريقي ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد 17/8/2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

واستطاع لاعبو الميرنجي تحقيق الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ماهي نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد أول أهداف المباراة بالدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، عن طريق لاعبه أندير بارينتشيا بعدما سدد كرة قوية داخل مرمى ريال مدريد.

واحرز فالفيردي الهدف الأول لصالح الفريق الملكي بالدقيقة 46، بعدما استغل تمريرة رائعة من زميله فران جارسيا، ليسد نجم أوروجواي كرة في شباك ريال سوسيداد.

واضاف خوسيلو الهدف الثاني للميرنجي، عن طريق تمريرة مساعدة من زميله فران جارسيا، وذلك بالدقيقة 60 من زمن المباراة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

وبهذا الفوز احتل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسمه الجديد 2023، وذلك برصيد 15 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد فريق ريال سوسيداد بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 6 نقاط.