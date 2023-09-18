نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيلينجهام أولا".. ما هو ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب فوز ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صاروخ ريال مدريد الجديد تألقه في الموسم الأول له بقميص الميرنجي، تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز 2023\2024، بعد نهاية مباراة فريقه في الجولة الخامسة من البطولة.

وتمكنت كتيبة البرازيلي كارلو أنشيلوتي، من تحقيق فوزا صعبا على حساب العنيد ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الليجا.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام ريال مدريد 5 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 3 أهداف.

3- فيران توريس برشلونة 3 أهداف.

4- ويليان خوسيريال بيتيس 3 أهداف.

5- ألفارو موراتا برشلونة 3 أهداف.

6- جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

7- هوجو دورو أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

8- تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد 3 أهداف.

9- بورخا مايورال ريال سوسيداد 2 أهداف.

10- ممفيس ديباي أتلتيكو مدريد 2 أهداف.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني 2023-2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة عبر مختلف الأقمار الصناعية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.