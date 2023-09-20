نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجب بـ "رضا سليم".. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول صورة شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عدد كبير من جماهيره على الصورة، حيث كتب أحد الجماهير الأهلاوية: "محمد صلاح معجب برضا سليم".

وأحرز رضا سليم الوافد الجديد بالمارد الاحمر أول أهدافه مع الأهلي وكذلك الأول في المباراة التي جمعت بينه وبين نظيره المصري البورسعيدي والتي انتهت 4/0 ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري النيل المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على المصري برباعية نظيفة سجلها كل من الدولي المغربي رضا سليم وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني والثالث لفريقه وساهم إمام عاشور بهم جميعا وانهى التسجيل كريم فؤاد بالهدف الرابع بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي.

- موعد مباراة ليفربول ولاسك

ويستعد المصري محمد صلاح لمشاركة فريقه أمام نظيره لاسك النمساوي مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بملعب رايفيسين ارينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثمانية إلا ربع بتوقيت القاهرة.