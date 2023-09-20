نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي دون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.

