نيوكاسل يونايتد يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي.. ماذا حدث؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية عن خرق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وذلك بعد وصوله لمدينة ميلانو في وقت متأخر بسبب ظروف الطقس السيئة في المدينة الإيطالية.

كيف خرق نيوكاسل يونايتد قواعد الاتحاد الأوروبي؟

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قواعد البطولة تنص على أن يقدم الناديان المؤتمر الصحفي الرسمي عشية المباراة ما بين الثانية عشر ظهرا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكن لم يتمكن نيوكاسل يونايتد من الالتزام بهذا الموعد نظرًا لتأخر رحلته الجوية بسبب العواصف في المدينة الإيطالية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن المؤتمر الصحفي لإيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد بدأ في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث قال: "إنه جزء من هذا العمل، هذا أمر ليس طبيعيًّا، لقد كانت هناك مشكلة في الوقت؛ لكننا مررنا بظروف مماثلة".

واختتم هاو تصريحاته قائلًا: "هذا أمر اعتدنا عليه ومع ذلك وصلنا في وقت متأخر بعض الشيء، ليست بالمشكلة الكبيرة".

وأكدت التقارير الصحفية أنه بالرغم من الخطأ غير المقصود لكن نيوكاسل يونايتد يواجه شبح العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد الخطأ الذي حدث قبل إقلاع الطائرة التي تقل بعثة الفريق إلى إيطاليا.

وألمحت التقارير الصحفية أن نيوكاسل يونايتد سيخوض اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام آيه سي ميلان في ملعب سان سيرو.

وأفادت التقارير الصحفية بأن آخر مشاركة لنيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا تعود إلى موسم ٢٠٠٢/٢٠٠٣ عندما توقف مشواره عند دور المجموعات، حيث احتل وقتها المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمّت كلا من برشلونة وإنتر ميلان وباير ليفركوزن.