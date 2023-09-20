نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك بهدد لاعبه بغرامة ضخمة بسبب أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مسؤولو نادي الزمالك تهديدًا صريحًا إلى أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب انتقاده للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفارس الأبيض.

الزمالك يهدد محمد عواد

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن حارس المرمى محمد عواد، أجرى مقابلة صحفية، انتقد خلالها المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

وبعد أن وصل الحديث إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، رفضت بشكل قاطع ما حدث، وهددت اللاعب بخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه في الحلقة.

واضطر عواد إلى العودة لمن أجرى معهم المقابلة، وتم حذف الجزء المتعلق بانتقاد المدير الفني الكولومبي، من أجل حل الأزمة بشكل ودي مع الإدارة البيضاء.

الزمالك يواجه بيراميدز

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري العام.

ويدخل الأبيض اللقاء بعد خسارة قاسية خارج الديار أمام أرتا سولار الجيبوتي، ودون تدعيم الفريق بأي صفقات خلال الميركاتو الصيفي بسبب إيقاف القيد.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر 2023، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.