بيب جوارديولا يعلن غياب نجم مانشستر سيتي عن الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب جوارديولا أن برناردو سيلفا سيغيب عن المباريات القليلة المقبلة بعد خروجه مبكرًا في فوز مانشستر سيتي 3-1 على ريد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا.

غياب سيلفا عن مانشستر سيتي

تم استبدال سيلفا قبل نهاية الشوط الأول وتم استبداله بجيريمي دوكو قبل وقت قصير من تقدم الفريق الصربي بشكل مفاجئ على ملعب الاتحاد.

لم تكن هناك علامة واضحة على وجود إصابة في البداية، لكن جوارديولا أكد في مؤتمره الصحفي بعد المباراة أن سيلفا سيقضي الآن بعض الوقت بعيدًا عن الملاعب.

لقد غاب لاعب خط الوسط بالفعل عن مباراتين بسبب الإصابة هذا الموسم، الفوز بكأس السوبر ضد إشبيلية والفوز على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ ذلك الحين، شارك سيلفا أساسيًا في ثلاث من آخر أربع مباريات للسيتي، عإلى مباراتي البرتغال في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

سيفتح غيابه الباب أمام احتمالات حصول أمثال دوكو وفيل فودين وماثيوس نونيس على بعض الوقت في المباراة، لكن إصابات السيتي بدأت تتراكم قليلًا.

كان جوارديولا بالفعل دون جون ستونز وجاك جريليش وماتيو كوفاسيتش والغائب على المدى الطويل كيفن دي بروين، مع انضمام سيلفا الآن إلى تلك القائمة.