خاص.. أوسوريو يُجهز هذا اللاعب لمفاجأة بيراميدز في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استعداداته لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز "نيل" نسخة 2023-2024.

أوسوريو يُجهز إيشو

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على مضيفه بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري النيل.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استقر على الدفع باللاعب أحمد عبد الرحيم "إيشو" ناشئ الزمالك مواليد 2003 للمشاركة أمام بيراميدز مساء الخميس المقبل.

وتحدث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع أحمد عبد الرحيم "إيشو" بشكل منفرد مؤكدا ثقته في إمكاناته الفنية وقدرته على إحداث الفارق مع الفريق في الموسم الجديد لا سيما أمام بيراميدز.

ويفقد المدرب الكولومبي خدمات أحمد السيد زيزو وحاتم سكر أمام بيراميدز بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة فاركو بختام منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الماضي.

وتنطلق مواجهة الزمالك ضد بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري نيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي.