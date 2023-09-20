نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيموني انزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة مسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

تشكيل إنتر ميلان أمام ريال سوسيداد

ومن المقرر أن يتسلح النيراتزوري بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:- يان سومير

خط الدفاع:- ماتيو دراميان، ستيفان دي فري، باستوني

خط الوسط:- دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم:- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد

ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب بين الفريقين بملعب استاد انويتا، وذلك في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا، في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن إنتر ميلان يقع في المجموعة الرابعة بدورى أبطال أوروبا والتي تضم بجانبه أندية: بنفيكا البرتغالي - ريد بول سالزبورج النمساوي - ريال سوسيداد الإسباني.