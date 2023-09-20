نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لانس الرسمي لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانك هايس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني بعد قليل بستاد رامون سانشيز بيزخوان في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

- تشكيل لانس أمام إشبيلية

حراسة المرمى: سامبا

خط الدفاع: جراديت، دانسو، ميدينا.

خط الوسط: فرانكوفسكي، عبد الصمد، ميندي، ماتشادو.

خط الهجوم: سوطوكا، واهي، فولجيني.

- موعد مباراة لانس وإشبيلية

وتنطلق صافرة بداية مباراة لانس وإشبيلية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ما القنوات الناقلة لمباراة لانس وإشبيلية؟

تردد قناة bein sports 5

القمر: نايل سات

التردد: 11547

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3