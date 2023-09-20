الارشيف / الرياضة

منتخب مصر للسيدات يفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للسيدات يفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

فاز منتخب مصر لكرة القدم للسيدات على نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة في مستهل مشوار المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات على ستاد بترو سبورت بالقاهرة.

وأحرزت أهداف مصر كلًا من سامية أدم وحلا مصطفى وأمنية سمير ومايا إيهاب.

 وكان محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات قد اعتمد على تشكيل ضم كل من: مها الدمرداش وندى عماد ونورا خالد وأمنية سمير ومايا إيهاب وسامية أدم ومهيرة علي وسارة إسماعيل وحلا مصطفى وسارة عصام ومنة طارق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا