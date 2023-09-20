نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يعبر عقبة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا أمام نظيره يونيون برلين الألماني بنتيجة هدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.



واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ويونيون برلين الألماني، في إطار مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا



شهد شوط المباراة الأول سيطرة كبيرة من قبل نادي ريال مدريد لكن دون خطورة على مرمى يونيون برلين، ليفرض الفريق الألماني التعادل السلبي في هذا الشوط.

وكاد أن يسجل رودريجيو جوس هدفا محققا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 51، إذا سدد اللاعب كرة قوية ارتطمت أعلى القائم الأيسر لحارس برلين ليحرم الملكي من أول الأهداف.

وفي الدقيقة 54 سدد خوسيلو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت أعلى القائم الأيسر لحارس برلين.



وشهدت الدقيقة 62 هدف ضائع لصالح ريال مدريد بعد عرضية من رودريجيو ورأسية من خوسيلو تصدى لها حارس يونيون برلين ثم القائم الأمين.

وفي الدقيقة 82 أرسلت عرضية من الجانب الأيمن لريال مدريد وسدد خوسيلو كرة مرت على يسار حارس يونيون برلين إلى خارج الملعب ليضيع أيضا هدف محقق للملكي.

وشهدت الدقيقة 5+90 من زمن شوط المباراة الأخير، تسجيل جود بيلينجهام نجم ريال مدريد هدف الملكي الوحيد في اللقاء من خلال متابعة على المرمى.



ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد التعادل أمام يونيون برلين

1- ريال مدريد، ثلاث نقاط

2- نابولي، دون نقاط

3-سبورتنج براجا، دون نقاط.

4-يونيون برلين، دون نقاط