نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبد العال: الجونة حقق نتيجة إيجابية أمام فريق له باع فى الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب علاء عبد العال المدير الفنى للجونة عن سعادته بتحقيق فريقه التعادل بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

وقال علاء عبد العال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن فريقه لم يكن مستواه جيد فى النصف ساعه الأولى واستقبل هدف فى الدقائق الأولى وهو أمر صعب على فريق صاعد حديثًا للممتاز يواجه فريق له باع فى المسابقة.

واضاف عبدالعال إنه أجرى تغيير تكتيكى استطاع به تعديل الأمور وظهر الفريق بشكل جيد وهدد مرمى سموحه ولاحت له عدة فرص إلى أن استطاع إحراز التعادل.

وأردف المدير الفنى للجونه حصول فريقه على نقطة خارج ملعبه فى أول مباراة بعد الصعود يعتبر أمر جيد.

وأعرب علاء عبد العال عن أمله فى تحقيق فريقه نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة.