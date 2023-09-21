نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كيلوباترا والقنوات الناقلة لها في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كيلوباترا اليوم الخميس على ملعب الإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري Nile.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة زعيم الثغر ضد سيراميكا كيلوباترا والقنوات الناقلة لها ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري Nile

موعد مباراة الإتحاد السكندري ضد سيراميكا كيلوباترا

من المقرر، أن تنطلق أحداث مباراة الإتحاد السكندري ضد سيراميكا كيلوباترا بمسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، الموافق 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد السكندري ضد سيراميكا كيلوباترا

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإتحاد السكندري وسيراميكا في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.