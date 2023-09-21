عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.