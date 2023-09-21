نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يؤازر لاعبي الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة زملائه في مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

زيزو يؤازر الزمالك

ويغيب "زيزو" عن الزمالك في لقاء اليوم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.