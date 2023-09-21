نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يؤازر لاعبي الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة فريقه في مباراة بيراميدز، المقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

ويغيب الجزيري عن الزمالك لأسباب فنية، وحرص اللاعب على التواجد لمساندة زملائه.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

