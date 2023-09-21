نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الفتح في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفتح في دوري روشن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، لويز فيليبي، حسن قادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، هارون كامارا، فابينيو تفاريس، مروان الصحفي.

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد الفتح مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي روؤف خليف