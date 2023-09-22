يورجن كلوب يدخل تاريخ ليفربول الإنجليزي في البطولات الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق إحصائية هامة جديدة له، في البطولات الأوروبية، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه الريدز على نظيره فريق لاسك لينز.

كلوب يدخل تاريخ ليفربول

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق لاسك لينز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد 2023-2024.

يورجن كلوب يدون إحصائية جديدة له مع ليفربول

وحقق يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إحصائية مميزة جديدة، عقب الفوز على لاسك لينز، وهو أنه بات أكثر مدرب تحقيقًا للإنتصارات في تاريخ الفريق الإنجليزي بالبطولات الأوروبية وهو الانتصار رقم 50 له.

ويشارك فريق ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.