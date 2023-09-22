نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة عبد المجيد.. كيف انفرد العُقد من "عبد الواحد السيد" ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزمة جديدة عاشها المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو داخل غرفة خلع الملابس بفريق نادي الزمالك قبيل مواجهة بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أزمات فريق الزمالك

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دوري النيل في المبارة التي جمعت كلا الفريقين على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي.

ويبدو أن الأزمات داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك شهدت تطور جديد لا سيما بعد تغريم حسام عبد المجيد مدافع الفريق لرفضه الجلوس احتياطيًا أمام بيراميدز.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية عدد من الأزمات التي واجهت عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك داخل غرفة خلع الملابس خلال الفترة الأخيرة.

تهديد زيزو

وعلم موقع الفجر الرياضي أن أحمد السيد زيزو نجم الزمالك تحدث بشكل غاضب مع عبد الواحد السيد؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وأخبر زيزو مدير الكرة بنادي الزمالك بأنه لا يريد اللجوء إلى خطوة فسخ عقده مع النادي الأبيض، ولكنه يريد الحصول على مستحقاته المالية فورا لكي يكون مستعدًا من الناحية الذهنية للموسم الجديد.

وجاء غضب زيزو من مدير الكرة بنادي الزمالك بسبب عدم الوفاء بالوعود التي قالها عبد الواحد السيد إلا أن الأخير أخبره أن أزمة المستحقات المالية خارجة عن إرادة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون القلعة البيضاء وأنها ستحل بشكل نهائي مع انتخاب مجلس جديد.

رعونة سيف الدين الجزيري في التدريبات

غضب لاعبي الزمالك امتدت إلى المحترفين وهذه المرة جاءت الأزمة مع سيف الدين الجزيري الذي أنذر النادي رسميًا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ خمسة أشهر.

وتحدث عبد الواحد السيد مع سيف الدين الجزيري عن حصول اللاعب على جزء من مستحقاته المالية بعد شراء عملة الدولار بسبب عدم توافر أموال بالعملة الصعبة داخل النادي لا سيما بعد حصول النادي على مستحقاته من اتحاد الكرة بالجنيه المصري.

وطلب عبد الواحد السيد من سيف الدين الجزيري التركيز في تدريبات الزمالك استعدادًا للموسم الجديد كما وعده بالتواصل مع مسؤولي النادي لحل أزمة مستحقات اللاعب.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك تحدث بموقع "الفجر الرياضي" فإن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو بدى غاضبًا من التونسي سيف الدين الجزيري؛ بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية في التدريبات وهو السبب الذي أدى إلى خروجه من قائمة الفريق أمام بيراميدز.

مستحقات سامسون والتهديد بشكوى الزمالك لاتحاد الكرة والفيفا

وتوالت الأزمات مؤخرا داخل غرفة خلع الملابس حيث تلقى نادي الزمالك إنذارا رسميًا من المهاجم البنيني سامسون إكينولا بشأن سداد مبلغ 245 ألف دولار مستحقات مستحقه له بواقع 145 ألف دولار عن الموسم الماضي، و100 ألف دولار مقدم الموسم الحالي.

ويسعى عبد الواحد السيد لإقناع المهاجم البنيني سامسون إكينولا بعدم شكوى النادي مؤكدا أنه سيحصل على مستحقاته المالية خلال الفترة المقبلة.

غضب حسام عبد المجيد

الأزمة الأخيرة جاءت قبل دقائق من انطلاق مواجهة الزمالك وبيراميدز بالجولة الأولى من دوري النيل، حيث غادر حسام عبد المجيد المباراة رافضًا الجلوس على مقاعد البدلاء بعدما علم أنه لم يشارك في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض.

وعاقب مسؤولو الزمالك حسام عبد المجيد بخصم 200 ألف جنيه من عقده؛ بسبب خروج اللاعب من المباراة دون علم مدير الكرة.

