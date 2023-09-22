نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائعة كانتي تقود الاتحاد للفوز في الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل العميد بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق الفتح المركز السابع برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.

أحداث مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

سجل مروان سعداني أول أهداف اللقاء لصالح الفتح في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة حرة من جهة اليمين، نفذها مراد باتنا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سعداني برأسية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس مارسيلو جروهي.

وتعادل رومارينيو دا سيلفا لصالح الاتحاد في الدقيقة 38، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس جايكوب رينيه، استغلها نجولو كانتي الذي راوغ أكثر من مدافع وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى زميله رومارينيو الذي سدد كرة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني لصالح العميد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 1+45، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.