أوسوريو: أنا مسيحي كاثوليكي.. هذا سر حديثي مع ماركا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سر حديثه مؤخرا مع صحيفة ماركا الإسبانية.

تصريحات أوسوريو عقب مواجهة بيراميدز

وتحدث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مع صحيفة ماركا الإسبانية في حوار صحفي شهد العديد من الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الرياضي في مصر.

من جانبه قال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في تصريحات صحفية بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز: "لم أتحدث عن أي أمر له علاقة بالدين. أنا مسيحي كاثوليكي وأحترم كل الأديان".

وعن التصريح المثير للجدل بشأن عادات اللاعب المصري علق المدرب الكولومبي: "كل ما قلته في حواري مع صحيفة "ماركا" هو أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويشربون الشيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكني لم أخطئ في حق اللاعب المصري".

وفي سياق متصل، حسم التعادل الإيجابي "2-2" مواجهة الزمالك وبيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري النيل.

ويواجه الفارس الأبيض منافسه المقاولون العرب في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

