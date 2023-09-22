نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا يسقط أمام أياكس امستردام بثلاثية في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي بفخ التعادل 3/3 أمام نظيره فريق أياكس امستردام الهولندي في اللقاء المثير والقوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

- الشوط الأول

بدأت المباراة برتم سريع نسبيا ثم تعددت محاولات أياكس لتسجيل هدف وبالفعل سجله كارلوس بورجيس في الدقيقة 9 وعاد ستفين برجيوس بالهدف الثاني في الدقيقة 20 بتمريرة لبورنا سوسا وسجل كلاوس هدف مارسيليا الأول في الدقيقة 23 واحرز اوباميانج التعادل في الدقيقة 38 وانتهى الشوط الأول 2/2.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وكان مارسيليا قريب من الهدف الثالث وكذلك أياكس وبالفعل سجل كينيت تايلور الهدف الثالث لأياكس والقاتل للمباراة في الدقيقة 52 وحاول مارسيليا التعادل وسجل التعادل أوباميانج في الدقيقة 78 وانتهت المباراة 3/3.

- ترتيب مجموعة مارسيليا وأياكس

1- ايك اثينا نقطة

2- مارسيليا نقطة

3- أياكس امستردام نقطة

4- برايتون نقطة

