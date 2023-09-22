نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاءات الجولة السادسة.. الريال يتصدر وبرشلونة يطارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاءات الجولة السادسة، والتي يترقبها الكثير في جميع أنحاء المعمورة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وفيما يلي باقي الترتيب:

1 ريال مدريد، 15 نقطة.

2 برشلونة، 13 نقطة.

3 جيرونا، 13 نقطة.

4 أتلتيك بلباو، 10 نقاط.

5 فالنسيا، 9 نقاط.

6 رايو فاييكانو، 9 نقاط.

7 أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.

8 قادش، 7 نقاط.

9 خيتافي، 7 نقاط.

10 ريال بيتيس، 7 نقاط.

11 ريال سوسيداد، 6 نقاط.

12 أوساسونا، 6 نقاط.

13 فياريال، 6 نقاط.

14 ألافيس، 6 نقاط.

15 مايوركا، 5 نقاط.

16 سيلتا فيجو، 4 نقاط.

17 إشبيلية، 3 نقاط.

18 غرناطة، 3 نقاط.

19 لاس بالماس، نقطتان.

20 ألميريا، نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة bein sports.