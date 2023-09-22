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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي محمد بركات، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بركات ينتقد تشكيل الزمالك أمام بيراميدز ويدافع عن أوسوريو

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إنه لا يوجد أي مبرر من أجل إجراء كل هذه التعديلات في التشكيلة الزملكاوية رغم أن الفريق مازال في بداية الموسم ولم يستكمل فترة الإعداد.

وأشار إلى أن هذه التعديلات لغز محير خاصة أن هناك عناصر مهمة قلبت الموازين في الشوط الثاني بعد مشاركتها مثل نبيل عماد (دونجا) ومصطفى شلبي.

فيما ذكر أن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك تحدث في حواره مع إحدى الصحف الإسبانية عن عدم التزام اللاعبين في الدوري المصري بدنيًا.

وأضاف:" الحقيقة أن هناك لاعبين بالفعل يدخنون الشيشة وهو أمر معروف منذ سنوات وهناك لاعبين اعتادوا على السهر، وأوسوريو تحدث في المؤتمر الصحفي إنه لم يقصد الإساءة للاعب المصري بهذه التصريحات".