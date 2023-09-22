نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أهلي جدة في دوري روشن.. رونالدو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة 22-9-2023 على ملعب "جامعة الملك سعود" في الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي على قناة صوتية أولى، والإماراتي فارس عوض على قناة صوتية ثانية.