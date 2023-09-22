نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة النصر في بطولة الدوري السعودي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "جامعة الملك سعود"، مواجهة نارية بين فريقي الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي والنصر اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزغيان أليوسكي، مريح ديميرال، روجر إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، ألان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، غابري فيغا، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي على قناة صوتية أولى، والإماراتي فارس عوض على قناة صوتية ثانية.