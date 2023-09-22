نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أقوى هجوم وبيراميدز الأكثر تسديدًا.. أبرز إحصائيات الجولة الأولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري “النيل” والذي شهد مباريات قوية أبرزها مواجهتي الأهلي ضد المصري البورسعيدي وبيراميدز ضد الزمالك.

ونجح المارد الأحمر في الفوز برباعية نظيفة على نظيره المصري، فيما تعادلا الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى.

أبرز إحصائيات الجولة الأولى من الدوري المصري حسب "سوفا سكور"

- الأهلي هو أقوى هجوم بتسجيله 4 أهداف في شباك النادي المصري البورسعيدي.

- المقاولون هو الأكثر صناعة لفرص تهديفية محققة بـ4 فرص رغم تعرضه للهزيمة.

- بيراميدز والبنك الأهلي أكثر الفرق استحواذًا على الكرة بمعدل 64%.

- الزمالك والاتحاد وفاركو والداخلية والجونة أكثر الأندية التي حصل لاعبوها على بطاقات صفراء (4)، علمًا بأن الفريق الأبيض تلقى أحد لاعبيه (محمود علاء) بطاقة حمراء.

- بيراميدز هو أكثر فريق سدد كرات على المرمى بـ23 تصويبة، ليتفوق على المارد الأحمر بفارق تسديدة واحدة (22 تسديدة)، لكن الفريق الأحمر هو الأكثر تسديدًا بين القائمين والعارضة مناصفة مع زد (7 تسديدات).