نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لافتتاح مشوار الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور، موعد مباراة القلعة الحمراء ضد نظيره فريق سان جورج الاثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر بحمل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.