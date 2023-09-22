نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يفوز على بور فؤاد بثلاثية وديًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز الإسماعيلي على فريق بورفؤاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال الدراويش مشواره المحلي.

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري النيل.

الإسماعيلي يفوز على بور فؤاد بثلاثية وديًا

بدأ الفريق بتشكيل ضم..

حارس مرمى.. كمال السيد

الدفاع.. محمد دسوقي، حمدي النقاز، عصام صبحي.

الوسط.. محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، حمادة صلاح، كريم عرفات.

الهجوم.. الشبراوي، ياو أنور، مروان حمدي.

وشارك في الشوط الثاني كلا من..محمود ياسين اوتاكا – محمد ميدو – عبد الرحمن كتكوت – محمد وجدى – مصطفى فارس – حسن منصور – محمد إيهاب.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني على منح فرصة لمجموعة من العناصر بغرض تجهيزهم قبل لقاء زعيم الثغر بالجولة الثانية.