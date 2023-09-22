عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك بجامعة الملك سعود" في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، مريح ديميرال، روجر إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، ألان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، غابري فيغا، رياض محرز.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي على قناة صوتية اولى، والإماراتي فارس عوض على قناة صوتية ثانية.