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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات هامة ومثيرة في إفتتاح دوري المحترفين

تنطلق في الرابعة من عصر الأحد 24 ديسمير منافسات الجولة الأولى للدوري القسم الثاني ( المجموعة الاولى) بإقامة مبارتين ويتواصل يوم الاثنين مباريات الجولة بثلاث مواجهات قوية وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بخمسة مباريات.



مباريات يوم الأحد



1- السكة الحديد مع لافيينا إف سي



يحتضن ستاد السكة الحديد في الرابعة عصرا لقاء فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نظيره فريق لافيينا إف سي بقيادة أحمد عيد عبد الملك.



2- حرس الحدود مع ابو قير



في تمام الساعة السادسة على على ستاد حرس الحدود ودربى الإسكندرية بين فريق حرس الحدود الهابط من الدوري الممتاز بقيادة محمد مكي مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة ايمن المزين.



مباريات يوم الإثنين



1- بتروجت مع أسوان



يشهد ستاد بتروسبورت لقاء صعب بين فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد مع فريق أسوان الهابط من الدوري الممتاز بقيادة حمدي حمدان.



2- النصر للتعدين مع بترول اسيوط



على ملعب النصر للتعدين يلتقي فريق النصر للتعدين بقيادة حسن عبد المنعم مع فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود.



3- النجوم مع مكادي



يستضيف ستاد السكة الحديد لقاء الصاعدين من القسم الثالث النجوم مع فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد عثمان.

مباريات يوم الاربعاء



1- وادي دجلة مع مصر للمقاصة



على ستاد السلام we يحل فريق دمصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج ضيفًا على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش.



2- جمهورية شبين مع غزل المحلة



على ملعب نادي الجمهورية ولقاء فى قمة الإثارة والمتعة بين فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان مع فريق غزل المحلة الهابط من الدوري الممتاز بقيادة

خالد عيد.



3- طنطا مع راية



على ملعب نادي طنطا يواجه فريق طنطا بقيادة عمرو أنور نظيره فريق راية الصاعد حديثا من القسم الثالث بقيادة حسام عبد العال.



4- دكرنس مع we



على ملعب نادي دكرنس ولقاء صعب بين فريق دكرنس بقيادة ايمن الجمل مع فريق we بقيادة جمعه مشهور.



5- بروكسي اف سى مع القناة



على ملعب نادي بروكسي يواجه فريق بروكسي بقيادة محمد حامد نظيره فريق القناة بقيادة ساهر عبد الرحمن.