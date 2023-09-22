إسلام طارق يعود إلى طنطا مع راية في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي راية، لخوض دوري المحترفين في الموسم الجديد، بعد التأهل إليه بقيادة حسام عبد العال المدير الفني، للمنافسة على التأهل للدوري المصري الممتاز.

إسلام طارق ينضم إلى راية

وكان نادي راية تعاقد مع عدة صفقات من العيار الثقيل استعدادًا لدوري المحترفين في الموسم الجديد، ويعد أبرزها إسلام طارق حارس مرمى طنطا ومنتخب مصر السابق.

ويحل راية ضيفًا على نادي طنطا، عصر الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا الرياضي، في أولى جولات دوري المحترفين، أملًا في انطلاقة قوية تضعه على طريق المنافسة منذ البداية.

ويعود إسلام طارق مرة أخرى إلى مسقط رأسه ولكن هذه المرة كمنافس لفريقه السابق، الذي حرس عرينه عدة سنوات قبل انتقاله إلى الجونة ثم زد، قبل أن يستقر في راية هذا الموسم.