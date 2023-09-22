نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأندية المصرية الأكثر إنفاقًا على الصفقات في صيف 2023.. الأهلي وبيراميدز في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبرمت أندية الدوري المصري العديد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 وذلك لتدعيم صفوفهم استعدادًا للمنافسة في الموسم الكروي الحالي 2023 – 2024.

بلغ عدد الصفقات التي أبرمتها الأندية المصرية خلال الميركاتو الصيفي الماضي (193 صفقة) في مختلف الأندية، وبلغت قيمتها 555 مليون جنيه وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر صحيفة "البورصة".

الثلاثي الجديد بلدية المحلة وزد إف سي والجونة هم الأكثر إبرامًا للصفقات في الميركاتو الصيفي 2023.

بينما يعد ناديي الأهلي وبيراميدز الأكثر إنفاقًا على الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وبلغ قيمة إنفاقهما 165 مليون جنيه لكل منهما، متفوقان على جميع أندية الدوري المصري هذا الموسم.

إمام عاشور نجم الأهلي هو الصفقة الأغلى في الميركاتو الصيفي وبلغت قيمته 87.5 مليون جنيه بعد انتقاله لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي.

أكثر الأندية المصرية إنفاقًا في الميركاتو الصيفي 2023

- الأهلي 165 مليون جنيه

- بيراميدز 165 مليون جنيه

- زد إف سي 74 مليون جنيه

- المصري البورسعيدي 47.25 مليون جنيه

- سيراميكا كليوباترا 39 مليون جنيه.