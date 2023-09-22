عاجل.. سبب غياب شيكابالا وعبد الغني عن مران الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للغياب عن المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

سبب غياب شيكابالا وعبد الغني عن مران الزمالك



جاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصه بهما، ومنحهما الجهاز الفني إذن بذلك، على أن ينتظم اللاعبان غدا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.



كما شهدت تدريبات القلعة البيضاء، مشاركة محمد عواد حارس المرمى، جاء ذلك عقب تماثل الحارس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.



وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

