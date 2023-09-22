عاجل.. برشلونة يعلن تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا تجديد عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا وذلك لمدة عام واحد، ليستمر حتى 2025.

برشلونة يجدد عقد تشافي هيرنانديز

ونشر نادي برشلونة بيان عبر الموقع الرسمي أكد فيه:" تواصل نادي برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2025 مع سنة اختيارية. وأقيم حفل التوقيع يوم الجمعة في مكاتب كامب نو، بحضور الرئيس خوان لابورتا، رافا يوستي نائب الرئيس، إدوارد روميو نائب الرئيس الاقتصادي وأندرسون لويس دي سوزا ديكو مدير الكرة.

جدير بالذكر أن تشافي قاد برشلونة الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين غد السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يهزم رويال أنتويرب بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

وحقق برشلونة الإسباني الفوز أمام رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.