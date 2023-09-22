"تسديدة صاروخية".. هدف رونالدو العالمي في شباك الأهلي بدوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه النصر أمام نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف رونالدو اليوم أمام الأهلي

وجاء الهدف في الدقيقة 4، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني إلى زميله كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة أرضية زاحفة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد مبتدي لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح العالمي.



وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.