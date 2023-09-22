نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثالث للنصر.. هدف تاليسكا الثاني أمام الأهلي في دوري روشن السعودي "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريقه النصر أمام نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف تاليسكا الثاني أمام الأهلي

وجاء الهدف في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 6+45، بعض تمريرة طولية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل غير مناسب ليتابعها تاليسكا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 3-1 لصالح العالمي.

وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.